İstanbul Avcılar'da bir okulda eğitim gören öğrencinin velisi, öğretmene kızdığı gerekçesiyle yakınları ile birlikte okul bastı.

ÖĞRETMENE KIZDI

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda yaşandı. İddiaya göre, bir öğrenci velisi okulun kapısında duruyordu.

Bu sırada okulda görevli öğretmen ise okulun girişine araba ile girdi. Öğretmen veliye çekilmesi gerektiğini söyledi. İkili arasında yol yüzünden çıkan tartışma kavgya dönüştü. İddiaya göre, kavga sonrası öğretmen, öğrenci velisine tokat attı. Kısa süre sonra öğrenci velisinin diğer yakınlarının da gelmesi ile okulda arbede çıktı.

Öğretmene kızdılar okulu bastılar VİDEO

POLİS OLAYIN BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİ

Olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri gelerek, karşılıklı şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü. Olayla ilgili yaşananlardan sonra ise öğretmenlerin sendikası tarafından okulda açıklama yapıldı.

Yaşanan arbede ve diğer olaylar ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğretmen okula doğru kaçıyor. Ardından veliler okulu basarak öğretmeni arıyorlar. Bu sırada öğrencilerin panik halinde kaçtığı görülüyor.