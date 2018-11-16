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Öğretmenler Günü, etkinliklerle kutlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerini bir haftaya yayılacak kapsamlı bir programla gerçekleştirecek.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 12:52..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, yaptığı açıklamada, öğretmenler günü dolayısıyla Ankara'da bir hafta boyunca kutlama yapılması için planlama yaptıklarını anlattı.

ÖĞRETMEN KONULU KONFERANS

Etkinliklerin 19 Kasım Pazartesi öğretmen konulu fotoğraf sergisi ile başlatılacağını bildiren Boyacı, 81 ilden seçilen ve mesleğinde fark yaratan 130 dolayında öğretmenin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 21 Kasım'da Ankara'da olacaklarını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kabul edilmesinin planlandığını söyledi.

Öğretmenler Günü, etkinliklerle kutlanacak

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