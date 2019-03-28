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Öğretmenlerden kitap okuma farkındalığı için sessiz klip

Sakarya'da öğretmenler farkındalık oluşturmak için yurt içi ve yurt dışından 80 farklı yerden kişilerin kitap okuma görüntülerinin yer aldığı sessiz klip hazırladı.

AA | 28.03.2019 - 14:55..
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Sakarya Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, Kütüphaneler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için bir proje hazırladı.

Yurt içi ve yurt dışındaki 80 farklı bölgeden gelen görüntülerin birleştirildiği 5 dakika 22 saniyelik klipte, tarihi mekanlarda insanların kitap okuma anları yer alıyor.

Turizm açısından da önemli yere sahip olan mekanlarda, kitap okunmasıyla farkındalığın artırılması hedefleniyor.

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

Okul müdürü Ahmet Erol, farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı projenin daha fazla kişiye ulaşması için yurt dışında yaşayanlardan, kitap okurken görüntülerini istediklerini söyledi.

Öğretmenlerden kitap okuma farkındalığı için sessiz klip

"SESSİZLİĞİN SESİ VAR"

Türkiye ve yurt dışındaki 80 farklı yerden görüntü geldiğini anlatan Erol, "Almanya'dan, Malezya'dan, Çekya'dan dünyanın farklı ülkelerinden, Türkiye'de Şırnak İdil'den Edirne Selimiye'ye, Sinop'tan Antalya'ya Sivas'a, Ankara'ya, Kayseri'ye hemen hemen her yerden videolar geldi. Bunlardan bir seçki oluşturduk. Bu projeyi geliştirmeyi düşünüyoruz. Herkese sesimizin ulaşmasını istiyoruz. Sloganımız, 'Sessizliğin sesi var'. Herkes öğrencilerin kitap okumalarını tavsiye ediyor ancak biz kitap okumanın sadece öğrencilere mahsus bir şey değil, nefes alan veren herkesin elinden kitap düşmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple böyle bir video çekmeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden kitap okuma farkındalığı için sessiz klip VİDEO


Öğretmenlerden kitap okuma farkındalığı için sessiz klip

"KALICI OLMASINI İSTİYORUZ"

Öğretmenler olarak yurt içi ve yurt dışından görüntüler elde ettiklerini belirten öğretmen Gökhan Er, "Kalıcı olmasını istiyoruz, geliştirilebilir. Okullarda ve günlük hayatta insanların kitap okumaya vakit ayırmaları bu projeyi destekleyebilir. Küçük bir çekirdeği toprağa biz attık, inşallah büyümesi de Türkiye çapında olacaktır diye ümit ediyorum." dedi.

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