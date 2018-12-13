Öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı 100 günlük eylem planında, eğitimi de ilgilendiren pek çok başlık yer aldı. Erdoğan, öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'e yükselteceklerini söyledi.

Erdoğan'nın açıkladığı eylem planında, temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek. Mesleki ve teknik kurumlarının döner sermayesinde hazinenin kesinti oranı yüzde 15'ten yüzde 1'e indirilecek.

6 İLDE 50 YENİ OKUL

Temel eğitim ve ortaöğretimde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sistemin kurulmasının yanında, okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacının karşılanması için 6 ilde 50 sınıf yapılacak.





YERLEŞTİRME KRİTERLERİ GÜNCELLENİYOR

Öğrenci yönlendirme sistemi olan e-portfolyo sistemi alan indekslerini belirlenecek.

Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek. Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ücretleri, yüzde 100 arttırılacak.





OKUMAYA TEŞVİK

Okuma kültürünü arttırmaya yönelik, kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphanenin açılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekli eğitime geçilmesinin arttırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 6 bin derslik yapılacağını söyledi.





ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL OKUR YAZARLIK EĞİTİMLERİ BAŞLAYACAK

Yükseköğretim denklik işlemleri, dijitalleşme kapsamında e-Devlet üzerinden sunulacak. "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" yüksek istişarelerle dört ülkede paneller düzenlenerek başlatılacak.

Türkiye ve İngiltere'deki üniversiteler arasında, sürdürülebilir iş birliğinin artırılması amacıyla British Council ile ortak Türk günleri yapılacak.

YÖK tarafından belirlenecek, pilot üniversitelerde öğrencilere, dijital okur yazarlık konusunda eğitim verilecek. "Akademik İstihdam Platformu" oluşturulacak.







