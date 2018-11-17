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Öğretmenlere en çok saygı duyan 7'nci ülkeyiz

İngiliz Varkey Vakfı, 35 ülkede öğretmenlerin itibarını araştırdı. Buna göre Türkiye, eğitimcilere en çok saygı duyan 7’nci ülke oldu.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 14:59..
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Öğretmenlere en çok saygı duyan 7'nci ülkeyiz

Eğitimin Nobel’i olarak görülen Küresel Öğretmen Ödülleri’ ile tanınan İngiltere merkezli Varkey Vakfı, 35 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle anket çalışması yaparak, ‘Dünya Öğretmen İtibar Endeksi’ni yayınladı.

Ankette, eğitimcilerin ülkelerde nasıl algılandığının değerlendirilmesi için gelir, diğer meslek gruplarına göre saygınlık ve sosyal statüyle ilgili sorular yer aldı.

Öğretmenlere en çok saygı duyan 7'nci ülkeyiz

TÜRKİYE 7'NCİ SIRADA

Türkiye, 35 ülke arasında Güney Kore’nin ardından 7’nci sırada yer buldu. Onu Hindistan ve Yeni Zelanda takip etti. Araştırmada, ülkelerin PISA 2015’teki performansıyla öğretmenlerin itibar endeksi de karşılaştırıldı.

Buna göre, Endonezya ile birlikte Türkiye, PISA’daki düşük performansa rağmen eğitimcilerinin itibarının en yüksek olduğu ülkeler oldu.

Uluslararası öğrenci izleme programlarında yüksek performansa sahip Singapur, Finlandiya, Japonya ve Kanada gibi ülkelerde eğitimcilerin saygınlığı Türkiye’ye göre düşük.

Öğretmenlere en çok saygı duyan 7'nci ülkeyiz

İLK 10 ÜLKE

Öğretmenlere en çok saygı duyan 7'nci ülkeyiz

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