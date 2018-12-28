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Öğretmenlere minibüs çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğretmene minibüs çarptı, 1 öğretmen öldü, 1 ağır yaralandı.

İHA | 28.12.2018 - 06:03..
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Rize’de K.K. yönetimindeki panelvan tipi minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Rize Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Nazan Koçer ile Rize Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay’a çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Felsefe öğretmeni Nazan Koçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müdür Yardımcısı Marife Özay’ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğretmenlere minibüs çarptı

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