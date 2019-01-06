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Öğretmenlere ve öğrencilere Türk müziği tanıtım semineri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) himayesinde, öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanları tanıtmak amacıyla Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi başlatıldı.

AA | 06.01.2019 - 10:01..
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İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve ekibinin katılımıyla gerçekleşen Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi kapsamında, çeşitli illerde öğrencilere ve öğretmenlere Türk müziğinin geçirdiği aşamaları, geçmişten günümüze ilgi çekici anekdotlarla anlatacak.

MÜZİĞİN TARİHSEL BOYUTU ANLATILCAK

Seminerlerde, müziğin tarihsel boyutu aktarılacak, geleneksel enstrümanlar tanıtılacak, gençlerin bu enstrümanlarla tanışması sağlanacak.

Ninnilerden mehter müziğine, tasavvuftan Osmanlı sultanlarının bestelerine, unutulmayan bestekarların eserlerine ulaşan geniş bir çerçevede dinletiler düzenlenecek.

Öğretmenlere ve öğrencilere Türk müziği tanıtım semineri

YENİ YETENEKELR KEŞFEDİLECEK

Proje ile yeni sanatçıların ve sanatseverlerin yetiştirilmesi için Türk müziğine ilgisi keşfedilen öğrencilerin güzel sanatlar liselerine yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

Öğretmenlerden de Türk müziği konusunda farkındalık yaratarak, yetenekli öğrencileri bu alanda eğitim almaları için yönlendirilecek.

Etkinliğe güzel sanatlar liselerinde okuyan öğrenciler ve öğretmenleri de katılacak.

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