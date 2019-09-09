Öğretmenleri değişince okula gitmediler

1 Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı Şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan sıra kavgasında bir taksici, daha önce de aynı nedenle tartışma yaşadığı bir taksiciyi silahla yaraladı.

2 İzmit'te sendika başkanına muştalı saldırı Yusuf Bayraktar isimli bir sendikanın başkanı, hasta ziyaretine gittiği sırada ellerinde muşta olan 2 kişinin saldırısına uğradı.

3 Bursa'da Roma dönemine ait mezar taşı bulundu Hayırseverler tarafından yapılacak olan okulun temeli kazısında Roma dönemi ait mezar taşı ortaya çıktı.

4 Gaziantep’te komşuların park kavgası Park kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

5 Tüfekle oynarken, akrabalarını vurdu: 3 yaralı Akrabaları ile birlikte fındık tarlasında çalışan şahıs, dedesinden kalma tüfekle uğraşırken, yanlışlıkla ateş alan silahtan çıkan saçmalar amcası, kuzeni ve yeğenine isabet etti.

6 Manisa'da işçi midibüsü otomobil ile çarpıştı Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.