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Öğretmenleri kazada ölen öğrenciler derse girmedi

Yozgat'ta göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin ölüm haberi, öğrencilerini yasa boğdu.

AA | 04.10.2019 - 16:43..
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30 yaşındaki Muzaffer Koçak yönetimindeki 66 EB 710 plakalı otomobil, Boğazlıyan-Yozgat karayolu Dereçepni köyü mevkisinde Murat Yüksel yönetimindeki 31 N 9016 plakalı tıra arkadan çarptı.

Feci kazada, aynı otomobilde bulunan Mustafa Akkaş (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Koçak yaralandı.

TATİL EDİLDİ

Yozgat'ın Çakmak Köyü İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Mustafa Akkaş'ın ölümü, öğrencilerini ve köy halkını üzdü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin görev yaptığı okulu bugün tatil etti.

Öğretmenleri kazada ölen öğrenciler derse girmedi

ÖĞRENCİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Okulda görev yapan hizmetli Fuat Çakıcı, olayı duyduklarında çok üzüldüklerini söyledi. Çakıcı, öğretmenlerin Boğazlıyan ilçesinde ikamet ettiklerini, okula günlük geliş gidiş yaptıklarını ifade etti. Köy halkından Hayrettin Pala da olayı duyunca çok üzüldüklerini belirterek, "Muzaffer ve Mustafa Öğretmen çok mütevazı insanlardı. Olayı duyunca öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ağladı, köy halkı olarak hepimiz çok üzgünüz." dedi.

Öğretmenleri kazada ölen öğrenciler derse girmedi

İLK DERSE GİRMEYİNCE ANLADILAR

8. sınıf öğrencisi Berkay Sevim ise sabah ilk derslerinin, Muzaffer Koçak'ın girdiği Türkçe dersi olduğunu söyledi. Öğretmenlerinin ilk derse gelmemesi üzerine şaşırdıklarını anlatan Sevim, "Diğer öğretmenlerimizin üzgün olduğunu ve ağladığını gördük. Sorduğumuzda önce bize söylemediler. Daha sonra öğretmenlerimizin kaza yaptıklarını öğrendik. Okulumuz tatil edildi. Mustafa Öğretmenimiz vefat etmiş, Muzaffer Öğretmenimiz yaralanmış. Bütün öğretmenlerimiz onun yanına gitti." diye konuştu.

Öğretmenleri kazada ölen öğrenciler derse girmedi

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