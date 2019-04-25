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Öğretmenleri taşıyan araç kaza yaptı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğretmen, 5 kişi yaralandı.

AA | 25.04.2019 - 10:41..
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Fatih Göktaş (24) yönetimindeki 68 AAE 828 plakalı otomobil, Aksaray-Ihlara karayolu Kireçlik mevkisinde, Lütfü Uzel (45) idaresindeki 50 BG 125 plakalı otomobil ile çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada sürücüler ile 68 AAE 828 plakalı araçta bulunan Zehra Topal (28), Ayten Kara (29) ve Sibel Karaoğlan (27) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öğretmenleri taşıyan araç kaza yaptı

Göktaş ve yanındaki diğer öğretmenlerin, Güzelyurt ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yaptıkları öğrenildi.

Öğretmenleri taşıyan araç kaza yaptı

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