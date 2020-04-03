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Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Korona nedeniyle okulların kapalı kaldığı dönemde öğretmenler, ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ücretlerini alabilecek.

DHA |
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Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

EK DERS ÜCRETLERİNDEN YARARLANACAKLAR

Buna göre; 2019-2020 öğretim yılında görev yapan öğretmenler, korona nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

TELAFİ VE UZAKTAN EĞİTİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEKLER

Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi ve uzaktan eğitim görevi verilmesi halinde, ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin bu görevleri yerine getirmekle yükümlü olacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğretmenlerin, ek ders ücretleri geri tahsil edilecek.

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