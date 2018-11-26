taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2313
Euro
5.9487
Altın
1225.85
Borsa
93950.01
Gram Altın
206.657

Öğretmenlerin mesleki gelişimi yeniden yapılandırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimini genel olarak yeniden yapılandırıyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 13:57..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmenlerin mesleki gelişimini yeniden yapılandırdıklarını belirterek, "Temel olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada kullanıldığı karma bir mesleki gelişim modelini benimsiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmen yetiştirmenin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin eğitim alanında gerçekleştirilecek her türlü reformun merkezinde yer aldığını ifade etti.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki gelişiminin stratejik bir öncelik kazandığına işaret eden Adnan Boyacı, bu konuda yeni bir paradigma üzerinde yeni bir sistemi inşa etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi yeniden yapılandırılıyor

"GERÇEKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASINI İSTİYORUZ"

Boyacı, öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin, "Yeni mesleki gelişim paradigmamız öğretmenlerin hizmet içi eğitimi değil, sürekli mesleki gelişimi üzerine kurulu. Gerçekçi, sürdürülebilir ve etkili bir mesleki gelişim sisteminin kurulması bizim için öncelikli yapmamız gereken ödevlerden bir tanesi" diye konuştu.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi yeniden yapılandırılıyor

"ALTYAPI ÇALIŞMALARI BİTMEK ÜZERE"

Adnan Boyacı, "Etkili, sürdürülebilir, izlemeye, değerlendirmeye dayalı bir hizmet içi eğitim sistemi kuracaksak bunun için temel olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada kullanıldığı karma bir mesleki gelişim modelini benimsiyoruz. Bunlara ilişkin temel altyapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Bundan sonra öğretmenlerimizi, bu mesleki gelişim sistemi içerisinde yetiştirmeyi, onların ihtiyaçlarını temel alarak yeni bir bakış ve yeni bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede öğretmenlerimizin mesleki gelişimini genel olarak yeniden yapılandırıyoruz. Mesleki gelişimin anlamını kariyer ile ilişkilendiriyoruz. Ulusal, uluslararası sertifikasyon bizim için önemli bir öncelik noktası haline geldi" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gamze Özçelik tesettüre girdi

Gamze Özçelik tesettüre girdi

496
İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul'da askeri helikopter düştü

184
Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

271
Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

52
CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

131
Erdoğan 20 ilin adayını yarın açıklayacak

Erdoğan 20 ilin adayını yarın açıklayacak

146
ABD-Meksika sınırı kapatıldı

ABD-Meksika sınırı kapatıldı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir