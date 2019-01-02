Öğretmenlik, tercih edilen mesleklerde alt sıralara kaydı

Yapılan anket sonuçlarına göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), lisans puan barajını geçen binlerce aday öğretmenliği tercih etmedi.

YÖK ANKET YAPTI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ((YÖK) tarafından, tercih sürecinde lisans puan barajını (180) geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerinin; tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesine yönelik olarak geliştirilen anket yapıldı.





31 BİN ADAY KATILDI

YÖK’ün yaptığı tercih anketi, adayların meslek ve üniversite seçimi hakkında önemli sonuçlar ortaya koydu.

FARKLI YOLLARLA ANKETE KATILIM

YÖK'ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu anket; e-posta adresi bulunan öğrencilere e-posta yoluyla, e-posta adresi sisteminde bulunmayan öğrencilere ise SMS yoluyla iletildi.

31 binden fazla aday, bu anketi, kimlik numaralarını kullanarak doldurdu.

ÖĞRETMENLİK TERCİH EDİLMİYOR

Çalışmada, tercih sürecinde lisans puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adaylarının, öğretmenlik bölümünü neden tercih etmedikleri ortaya konuyor.

ARTIK İLGİ ÇEKMİYOR

İlgili puan türlerinde adayların, taban başarı sırası şartını (300 bin) sağladığı halde, öğretmenlik programlarını tercih etmeme nedenlerine etki eden en önemli faktör; öğretmenlik alanının adayların ilgisini çekmemesi olarak karşımıza çıkıyor.

İSTİHDAM SORUNU

Adayların, öğretmenlik programlarını tercih etmeme nedenleri arasında ilk sırayı yüzde 48 ile "öğretmenlik alanının ilgimi çekmemesi", ikinci sırayı yüzde 31 ile 'bu alandan mezun olduktan sonra iş bulma imkanının kısıtlı olması', üçüncü sırayı ise yüzde 8 ile 'öğrenim görmek istediğim üniversitenin öğretmenlik programına puanımın yetmemesi' faktörü yer alıyor.