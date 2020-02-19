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Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aynı galada

Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu dün akşam bir filminin galasında görüntülendi.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 12:55..
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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in O Ses Türkiye’nin yılbaşı çekimlerinde tanıştığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Taze aşıklar aşk iddialarına beraber katıldıkları galada son noktayı koydular. İlişkileri hakkında konuşmak istemeyen ikili, Seda Sayan'ın adını duyduklarında da adeta kaçtılar.

OĞULCAN KALPLİ BALON ALDI

Ezgi Eyüboğlu , önceki gün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aynı galada

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aynı galada

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