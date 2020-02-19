Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aynı galada

1 Sigaradan sonra nargileye de uyarı yazıları geliyor Tütün ürünleri paketlerindeki resimli sağlık uyarılarının alanının yüzde 85'e çıkarılmasının ardından, nargile şişelerine ilişkin usul ve esasları da yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi.

2 Cem Yılmaz'dan Serenay’a emojiler Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz birlikteliği haklarında her geçen gün yapılan haberlerle konuşulmaya devam ediyor.

3 Kırşehir'de, kaçak göçmen taşıyan taksi şoförüne ceza Afgan uyruklu 4 kaçak göçmeni taşıdığı belirlenen taksi şoförü Metin Polat'a, toplam 6 bin 936 lira para cezası uygulandı.

4 Ruhani: ABD müzakere masasına oturacak ABD yaptırımları nedeniyle zorda olan İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani, Beyaz Saray'ın, baskıların sonuç vermediğini göreceğini söyledi. Ruhani, ABD'nin teslim olacağını vurguladı.

5 Konutların metrekare fiyatları 2019'da zirveye çıktı Merkez Bankası'na göre Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2019’un nisan ayında yükselişe geçerek, aralık sonunda tüm zamanların zirvesi olan 2 bin 930 liraya kadar yükseldi.

6 Malezya Başbakanı Mahathir görevi bırakıyor Malezya'da tartışma konusu olan başbakanlık değişimi için ülkenin Başbakanı Mahathir Muhammed, radikal bir karar aldı. Mahathir, kasımdan sonra görevi bırakacağını duyurdu.