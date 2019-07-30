Oğuz Haksever bir mektupla NTV'ye veda etti

NTV spikeri Oğuz Haksever, emekliye ayrıldı.

Haksever, 19 yıl 7 aydır çalıştığı NTV'den ayrılırken bir veda mektubu kaleme aldı. Haksever, NTV'de yayınlanan veda mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli arkadaşlarım; kardeşlerim, dostlarım, 19 yıl 7 aylık hikayenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor. Hep birlikte kıvanç duyduğumuz, duyacağımız yayınlar yaptık.





"OLUMSUZLUK BULMUYORUM"

İçimde bu kurumdan gelip geçmiş, gelmiş ve yola devam eden hiç kimse için kendi özelimde bir olumsuzluk bulmuyorum. Gerçekten... İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı; sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum.

"BASİRETİMİN BAĞLANDIĞI..."

Hayatımın çok önemli bir bölümüne; üçte birine, meslek hayatımın yarısına eşliğiniz ve katkınız için şükran duyuyorum. Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum."

Oğuz Haksever'in Cumhurbaşkanı Erdoğan gafı İZLE

HAKSEVER'İN GAFLARI

Ünlü spiker geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği anda mikrofonunun azizliğine uğramış, "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun..." eleştirisini yapmıştı.

Oğuz Haksever'in tepkisi canlı yayına yansıdı İZLE

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Haberin yayılmasının ardından Haksever özür dileyerek, "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir." ifadelerini kullanmıştı. Haksever geçtiğimiz ay ise rejiye tepki gösterirken bu kez seyirciye yakalanmış, video kısa sürede internette en çok izlenenler arasına girmişti.