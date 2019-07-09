Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

NTV'de, Oğuz Haksever döneminin sonuna gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada'ya yaptığı ziyareti ve adada yapılan çalışmaların ekrana getirildiği sırada "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun..." dediği ekrandan duyulan Oğuz Haksever, özür dileyerek "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir." açıklamasını yapmıştı.

62 YAŞINDA EMEKLİLİK

Aradan yaklaşık 2 ay geçti ve Oğuz Haksever, radikal bir karar alarak emekli olmayı tercih etti.

62 yaşındaki Oğuz Haksever, kararını kanal yönetimine de iletti.

Oğuz Haksever'in Cumhurbaşkanı Erdoğan gafı VİDEO

KARİYERİ

Kariyerine TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda başlayan Oğuz Haksever; Show TV, Kanal 6 ve ATV haber merkezinda çalıştı. Haksever, 1990'lı yıllardan bu yana televizyon gazeteciliği yapıyordu.

Haksever'in tepkisi canlı yayına yansıdı VİDEO