Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

NTV'de, Oğuz Haksever döneminin sonuna gelindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada'ya yaptığı ziyareti ve adada yapılan çalışmaların ekrana getirildiği sırada "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun..." dediği ekrandan duyulan Oğuz Haksever, özür dileyerek "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir." açıklamasını yapmıştı.
62 YAŞINDA EMEKLİLİK
Aradan yaklaşık 2 ay geçti ve Oğuz Haksever, radikal bir karar alarak emekli olmayı tercih etti.
62 yaşındaki Oğuz Haksever, kararını kanal yönetimine de iletti.
Oğuz Haksever'in Cumhurbaşkanı Erdoğan gafı VİDEO
KARİYERİ
Kariyerine TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda başlayan Oğuz Haksever; Show TV, Kanal 6 ve ATV haber merkezinda çalıştı. Haksever, 1990'lı yıllardan bu yana televizyon gazeteciliği yapıyordu.