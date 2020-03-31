Koronavirüs vakalarının ilk çıkmaya başladığı zamanlardan itibaren ekranlarda görmeye alıştığımız isimlerden olan sağlık uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral'de koronavirüs belirtileri ortaya çıktı.

YÜKSEK ATEŞ VE ÖKSÜRÜK..

Özellikle 11 Mart'tan itibaren Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından sonra, ekranların başına geçenleri koronavirüs hakkında bilgilendiren, hastalıktan nasıl korunacağı hakkında bilgi veren Oğuz Özyaral, dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı.

Oğuz Özyaral, korona şüphesiyle tedaviye alındı VİDEO