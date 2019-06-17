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Oğuzhan Koç: Dünyaya açılmak istemiyorum

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, müzik kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 07:00..
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Eser Yenenler,  programının sezon finalini çocukluk arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’la birlikte yaptı.Oğuzhan Koç: Dünyaya açılmak istemiyorum

"BÜYÜK KONUŞMUŞUM"

Yenenler arkadaşlarına sürpriz yaparak lise yıllarında kurdukları müzik grubunun konser videolarını da ekrana taşıdı. Videoda “Eser’i bilmiyorum da ben ileride büyük bir müzisyen olacağım. Onu şimdiden söylüyorum” diyen Oğuzhan Koç, “Çok büyük konuşmuşum. Henüz daha bir şey olmadı.” diye konuştu.

"BURASI ÇOK GÜZEL"

Gelecek hedeflerinden de bahseden Oğuzhan Koç, “Benim makul hedeflerim var. Olabildiğince güzel şarkıları yapıp, onları sevenlerimle buluşturmak istiyorum. Öyle dünyaya açılmak istiyorum, oraya gitmek istiyorum gibi hedeflerim yok. Dünyaya açılmak istemiyorum, hele Amerika’ya gitmek hiç istemiyorum. Burası çok güzel” dedi.

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