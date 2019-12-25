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Oğuzlar cevizine coğrafi işaret

Çorum’da yetiştirilen ve ünü dünyaya yayılan Oğuzlar 77 cevizi, coğrafi işaret tescili aldı.

İHA | 25.12.2019 - 09:24..
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Türkiye’deki ceviz üretimin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde halkın neredeyse tek gelir kaynağı cevizden oluşurken, ilçe ekonomisine de yıllık 15 milyon TL katkı sağlıyor.

Bu yıl rekoltesi ve kalitesiyle üreticinin yüzünü güldüren ceviz, yaklaşık 15 gün süren bu zahmetli sürecin ardından paketlenenerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

PROJE ONAYLANDI

15 Kasım 219 tarihinden itibaren Türk Patent ve Marka Kurumunca Oğuzlar cevizinin bültene çıkmasını sağladıklarını açıklayan Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, “Önümüzdeki süreçte de coğrafi işaretlemesi bitmiş olacak. Bununla beraber kalitenin ön plana çıkması, cevizin ambalaja girmesi için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına bir proje yaptık. Yaptığımız proje onaylandı. Bunda en büyük katkısı olan Çorum valimiz Mustafa Çifti ve OKA’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

Oğuzlar cevizine coğrafi işaret

Oğuzlar cevizine coğrafi işaret

Oğuzlar cevizine coğrafi işaret

Oğuzlar cevizine coğrafi işaret

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