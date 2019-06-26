OHAL sonrası TSK'dan ihraç edilen askerler

Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine girmeyi sürdüren TSK, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

EN ÇOK İHRAÇ KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bin 122, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 432 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 495 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 2 bin 49 oldu.

EMEKLİ ASKERLERİN RÜTBELERİ GERİ ALINDI

Öte yandan söz konusu süre içinde 176 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.