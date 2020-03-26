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Okaliptüs nedir

Birçok çeşidi bulunan çapı iki metreden fazla olabilen, geniş bir ağaç çeşididir. Ağacın yaprakları, farklı kullanım şekilleriyle hastalık tedavisinde kullanılır.

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Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilen Okaliptüs bitkisi, üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılırken, mikrop öldürücü özelliğe sahiptir.

Okaliptüs nedir

FAYDALARI NELERDİR

Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde mikrop öldürücü özelliğe sahip olan bu bitki, boğaz iltihaplarını ve soğuk algınlığını önleyici, kan şekerini düzenleyici ve balgam söktürücü özellikleri ile bilinmektedir.

Bitkinin yapraklarından elde edilen okaliptüs yağı, cilt üzerine sürüldüğünde mantar gibi birçok cilt problemlerine iyi gelirken, yağın güçlü etkisini hafifletmek zeytinyağı, badem yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile birlikte kullanmak gerekir.

Okaliptüs kremi, ağrı kesici özelliği taşır. Sporcuların maçtan sonraki ağrıları için faydalıdır.

Okaliptüs nedir

Vücudu zinde tutar, bedeni kuvvetlendirir ve halsizliği önler.

Stres problemi yaşayanlar için doğal sakinleştiricidir.

Kan şekerini düşürmeye ve düzenlemeye yardımcı olur.

Kaynatılmış suya birkaç damla okaliptüs yağı damlatılarak yüzünüze buhar verirseniz, nefes almanız daha iyi olacaktır.

OKALİPTÜS ÇAYI

Geleneksel yöntemde farklı şekillerde kullanılan okaliptüsten; yağ, çay, gargara ve lapa olarak fayda görülür.

Okaliptüs çayını yapmanız için kurutulmuş okaliptüs yaprağı almanız gerekir.1 bardak kaynamış suyun içine 2 çay kaşığı kurutulmuş okaliptüs yaprağı koyarak, 10 dakika kadar demlenmeye bırakabilirsiniz.

Demlendikten sonra süzerek içebilirsiniz. Tadı biraz acı gelebileceği için balla tatlandırmayı deneyebilirsiniz.

Günde 2 kere tüketmelisiniz, fazla içmemeniz gerekir. Doktor kontrolü altında tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Okaliptüs nedir

OKALİPTÜS BİTKİSİNİN ZARARLARI NELERDİR

Düzenli ilaç kullanan kişilerin, bu bitkinin çayını, yağını ve buhar banyosunu kullanmadan önce doktora danışması gerekir.

Cilt ile direk temas ettirilmemelidir.

Okaliptüs çayı veya yağı, emziren anneler ve hamileler tarafından kullanılmamalıdır.

Okaliptüs nedir

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