Okan Bayülgen: Otomobilim yok

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, bir markanın başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle Kilyos’ta kıyı temizliği yaptı.

"OTOBÜSE BİNMİYORUM"

Eskisi gibi otomobile yatırım yapmadığını belirten komedyen, “Toplu taşımaya bayılıyorum. Otobüs değil ama metroya biniyorum. Otomobilim yok. Kiralık motosiklet ya da araçla dolaşıyorum. Otomobil almak bence salaklık” şeklinde konuştu.

Okan Bayülgen, denize atılan atıkların insan genetiğini bozup, hastalığa neden olduğunu belirtti.