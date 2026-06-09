Okan Buruk, Galatasaraylı iş insanlarıyla buluştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen buluşmada Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş ile görüştü.

Buluşmada, sarı-kırmızılı takımın başarıları, taraftarların kulübe olan desteği ve gelecekte hayata geçirilebilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

DERNEK VURGUSU

Başkan Aktaş, görüşmede yaptığı konuşmada, Galatasaray'a gönül veren iş insanlarını bir çatı altında toplayan bir dernek olarak, kulübün değerlerini ve kültürünü bölgede en iyi şekilde yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

MOTİVASYON SÖZLERİ

Teknik direktör Okan Buruk ise taraftarların her koşulda takıma verdiği desteğin ve gösterdiği sevginin kendileri için çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Görüşme, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.