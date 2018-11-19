Okan Kurt: Ahiretinizi yakmayın

Geçtiğimiz ay 6,5 yıllık eşi Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt'un, geçtiğimiz gün Maslak'ta bulunan bir restoranda kadın arkadaşıyla yemek yediği iddia edilmişti. Ünlü iş adamından konuyla ilgili açıklama geldi.

"O MEKANA HİÇ GİTMEDİM"

Hakkında çıkan haberin gerçeklik payı olmadığını vurgulayan iş adamı, haberde bahsi geçen mekana hayatı boyunca hiç gitmediğini ve hatta mekan yetkilileriyle de konuştuğunu belirtti.

"BU YALAN DÜNYANIN RÜZGARINA KAPILMAYIN"

Okan Kurt, "Gazetede gördüğüm haberi önce gülerek karşıladım. Sonrasında ne kadar acıdır ki yaptığım araştırmada, bazı insanların hayal gücünün ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Bu yalan dünyanın rüzgarına kapılıp kul hakkı yemeyin, ahiretinizi yakmayın" ifadelerini kullandı.