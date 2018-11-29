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Okan Kurt: Demet'le Paris'te barıştık

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, canlı yayında her şeyi anlattı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 10:45..
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Geçtiğimiz eylül ayında 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden sevindirici haber, küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Hira Kurt, sosyal medya hesabından, "Annem ile babam tatilde." dedi. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Okan Kurt, 'Barışmak için gittik. Paris’te barıştık' dedi.

İşte Okan Kurt'un açıklamalarından satır başları...

"BARIŞMAK İÇİN PARİS'E GİTTİK"

"Hala barışmaya çalışıyorum. Elimden gelen bütün sürprizleri, jestleri yapamaya çalışıyorum. Paris’e de ‘hani orada daha rahat ederiz’ diye gittik. Basın ve arkadan çekmeye çalışan ablalar var, bir rahat bıraksalar her şey daha güzel olacak. Ama herkesten Allah razı olsun, herkes barışmamızı istiyor.

Çok zor dönemler geçirdik ailece. Ben onu çok seviyorum, onun da beni sevdiğine inanıyorum, orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Biz zaten yurt dışına gidip rahat hareket etmek istedik. Ama havaalanında ablalar çekmiş bizi… Biz onlara sıramızı vermiştik onlar bize gol attı. Barışmak için gittik, Paris’te barıştık.

"DAHA KALACAKTIK"

Kızım ilan etti zaten herkese barıştığımızı, çok şükür. Dört yaşında bir çocuğa ‘sen git odanda bunları söyle’ diyebilir misin? Biz normalde biraz daha geç gelecektik. Hira’yı özlediğimiz için erken döndük, yalnız kalmasın diye.

"KIZIMIZ BOMBAYI PATLATTI"

O da çok mutlu olmuş yurt dışına gittiğimize. Biz çocuğu aradık ‘babacım uyuma geleceğiz’ dedik. O da video çekmiş. Annesi havaalanından eve gelene kadar kahkaha attı. ‘Kızımız bombayı patlattı’ diye. Hira, hatta ‘yurt dışına gitsinler, bir kardeş daha yapsınlar’ diyormuş. Ben eve gelip gidiyorum ama aynı evde kalmıyoruz, inşallah o da olacak."

Okan Kurt: Demet'le Paris'te barıştık

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