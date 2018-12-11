Okapi nedir

Okapi, zürafagiller familyasından geviş getiren bir çift toynaklı tür olarak biliniyor. İlk bakışta görünüşü bir zürafadan daha çok atı andırsa da, arka kısmında zebralarda olduğu gibi siyah beyaz çizgileri bulunuyor. Orman zürafası veya kısa boyunlu zürafa gibi adlandırmalara da rastlanabiliyor.

OKAPİNİN ÖZELLİKLERİ

Okapinin postu çikolata renginde, kadifeye benzer ve hafif kırmızımsı parlıyor. Arka bacaklarının üst kısmında siyah beyaz çizgileri bulunuyor. Yüzü de siyah-beyaz. Bacakları zürafa gibi olmasa da gayet uzun. Erkek türünün iki kısa boynuzu oluyor. Dişilerin boynuzu yok. Okapilerin en ilginç özelliği ise dillerinin koyu mavi renkte olması.

DİŞİ OKAPİLER DAHA BÜYÜK

Ortalama 230 kilogram ağırlığında, 2 metre uzunluğunda, 1.60 metre boyunda olan okapilerin kuyrukları 40 santimetre uzunluğunu buluyor. Dişi okapiler ise genelde erkeklerden biraz daha büyük oluyor.

ITURİ ORMANI’NDA YAŞIYORLAR

Okapilerin yaşadığı tek ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Okapiler ülkenin kuzeyinde ve doğusunda bulunan büyük tropik orman olan Ituri Ormanı'nda yaşıyorlar. Burada yaklaşık olarak 10 ile 20 bin arasında okapi bulunur.

YAŞAM ŞEKİLLERİ

Okapiler ot, mantar ve meyve yiyor. Gündüz aktif ve ormanda hep sabit kalan yollarda dolaşıyorlar. Dişilerin kendilerine ait bir bölgeleri olur ancak erkeklerin bölgeleri pek sabit değildir. Okapiler yalnız yaşıyorlar. Nadiren ufak bir sürü halinde yaşadıklarına da rastlanıldığı olmuştur. Ancak hangi sebeple böyle kısa süreli sürüler oluşturdukları sorusu henüz yanıtlanamamıştır. Ortalama 25-30 yıl kadar yaşayabilirler.