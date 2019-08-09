taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4995
Euro
6.1637
Altın
1497.93
Borsa
99405.03
Gram Altın
264.976

Okmeydanı'nda kaza: 1 yaralı

Motorlu kurye, köprülü kavşakta seyir halindeyken motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı.

DHA | 09.08.2019 - 21:19..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Okmeydanı'nda Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametine bağlanan köprülü kavşağın üzerinde, akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

Bir restoranda motorlu kurye olarak çalışan ve isminin Mehmet olduğu öğrenilen kişi, köprülü kavşak üzerinde seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motordan düşen sürücü de bariyerlere çarparak, başının ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu; ancak ihbarlarda köprülü kavşağın tam olarak tarif edilememesi nedeniyle 122 Acil Servis ekibinin kaza yerini bulması yaklaşık 20 dakika sürdü.

AMBULANSIN OLAY YERİNİ BULMASI İÇİN SEFERBER OLDULAR

Çevre yollarda bir süre tur atan ambulans, vatandaşların yardımıyla kavşağa girerek, olay yerine ulaştı. Sağlık çalışanları tarafından ilk kontrolleri olay yerinde yapılan yaralı, ardından sedye ile ambulansa taşınarak, tedavi edilmek üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Başından yaralanan sürücünün, sağlık durumunun hastanede yapılacak tetkiklerin ardından belirlenebileceği öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Okmeydanı'nda kaza: 1 yaralı

Okmeydanı'nda kaza: 1 yaralı

Okmeydanı'nda kaza: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

78
'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

401
4 parti ABD'den Gülen'in iadesini istedi

4 parti ABD'den Gülen'in iadesini istedi

209
Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

212
Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

194
Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

606
Hatay'da askeri depoda patlama

Hatay'da askeri depoda patlama

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir