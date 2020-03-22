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Okmeydanı'nda yaşlı adamı kolonya uzatıp gasbettiler

Yaşlı adamı, koronavirüsü bahane edip kolonya uzatarak gasbeden zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 22.03.2020 - 15:14..
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Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi sonucu, vatandaşlar önlem alırken bazı kişiler salgını fırsat bilip hırsızlık yaptı.

YAŞLI ADAM SAHTE 10 BİN DOLAR BULDU

İstanbul Okmeydanı'nda 72 yaşındaki Mehmet Hanifi Palık, bankadan 2 bin 660 lira emekli maaşını çekerek evinin yolunu tuttu.

Evine doğru ilerleyen yaşlı adam, yerde 10 bin dolar sahte parayı görerek eğilip aldığı esnada bir kişi yanına gelerek paraların kendisine ait olduğunu belirtti.

Okmeydanı'nda yaşlı adamı kolonya uzatıp gasbettiler ViDEO

ZANLI 2 BİN 660 LİRA PARASINI ÇALDI

Dolarları isteyen şahıs yaşlı adamdan paraları alamayınca darbederek, cebindeki 2 bin 660 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda poşette lastiği sarılarak olan paraların 97 adet sahte 100 dolar olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine hastaneden sağlık raporu alınan yaşlı adam şikayetçi olmak için ifadesi alınmak üzere poslis merkezine götürüldü.

Okmeydanı'nda yaşlı adamı kolonya uzatıp gasbettiler

KORONAVİRÜSÜ BAHANE ETTİ, KOLONYA UZATTI

Zanlının yaşlı adamı takip ettiği ve koronavirüsü bahane ederek kolonya uzattığı anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı  polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

ZANLI TUTUKLANDI

Yapılan inceleme sonrasında polis, zanlının “dolandırıcılık” ve “kötü muamele” gibi suçlardan emniyette kaydı bulunan Reşit Y., olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışma sonrasında zanlı, Beyoğlu Tarlabaşı Çukur Mahallesi’ndeki evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Okmeydanı'nda yaşlı adamı kolonya uzatıp gasbettiler

POLİSLER ZANLIYA MASKE TAKTI

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Reşit Y., polis ekipleri tarafından polis otosuna bindirilerek adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında hem kendilerine hem de zanlıya maske taktı.

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