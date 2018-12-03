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Oksijen tüplerinden esrar fışkırdı

Diyarbakır’da durdurulan bir kamyondaki oksijen tüplerine gizlenmiş 26 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İHA | 03.12.2018 - 13:25..
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Diyarbakır’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla iyice köşeye sıkışan zehir tacirleri, değişik yöntemlerle uyuşturucu madde nakletmeye çalışıyor.

TAKİP ETTİLER, 4 TÜP UYUŞTURUCU BULDULAR

Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphe üzerine takibe başladıkları bir kamyonu, kent girişinde durdurdu. Kamyon kasasına yüklü halde bulunan traktör römorkunun içerisindeki 4 adet büyük oksijen tüpüne gizlenmiş uyuşturucu maddeyi, kokuya duyarlı narkotik köpeği yardımıyla bulan ekipler, kamyonu emniyet bahçesine getirdi.

Kaynak makinesiyle açılan tüplerin içerisinden 26 kilo 400 gram esrar maddesi çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Oksijen tüplerinden esrar fışkırdı

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