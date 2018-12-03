Oksijen tüplerinden esrar fışkırdı

Beşiktaş Kulübü, 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

Başkan Erdoğan, gazetecilerin Fransa'da yaşanan olaylar hakkında ne düşündüğü sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyon yüzde 21,62'ye geriledi.

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Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik yoğunluğu geliyor. Şehir içinde inşa edilen AVM’ler de bu yoğunluğa neden olan etkenler arasında gösteriliyor.