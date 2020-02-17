Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

OSD verilerine göre, Türkiye'de geçen ay otomotiv üretimi yüzde 6 artarak 109 bin 783 adet seviyesinde gerçekleşti.

Beşiktaş yönetiminin danışman olarak göreve getirmeyi düşündüğü Mircea Lucescu'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Samsunda bir ailenin hayata tutunma çabası

Hastalıklarla mücadele eden Alkan ailesi, sadece engelli maaşı ile geçiniyor. Eşine ve iki çocuğuna baktığı için çalışamayan baba yetklilerden yardım bekliyor.