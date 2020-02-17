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Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

Avustralya’daki orman yangınlarında annesini kaybeden yavru koala, kendisine verilen oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. Görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

DHA | 17.02.2020 - 12:32..
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Avustralya’nın New South Wales ve Victoria bölgelerindeki orman yangınlarında binlerce koala, hayatını kaybetti.

Annesini yangında kaybeden bir yavru koalada hayvanseverler tarafından koruma altına alındı.

ANNESİ ZANNEDEREK SARILDI

ABD'den bölgeye destek için gelen hayvansever çift, annesini kaybetmiş olan yavru koalaya sahip çıktı. Yavru koala kendisine verilen bir oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. O anları kaydeden hayvansever çift, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti VİDEO

İzleyenleri duygulandıran video, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

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