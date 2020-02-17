Avustralya’nın New South Wales ve Victoria bölgelerindeki orman yangınlarında binlerce koala, hayatını kaybetti.
Annesini yangında kaybeden bir yavru koalada hayvanseverler tarafından koruma altına alındı.
ANNESİ ZANNEDEREK SARILDI
ABD'den bölgeye destek için gelen hayvansever çift, annesini kaybetmiş olan yavru koalaya sahip çıktı. Yavru koala kendisine verilen bir oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. O anları kaydeden hayvansever çift, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti VİDEO
İzleyenleri duygulandıran video, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.