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Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni Zelanda'ya götürdü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıda yaralanan Zekeriya Tuyan’ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İHA | 17.03.2019 - 09:49..
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda heyetinin yer aldığı uçakta, Christchurch’teki saldırıda Zekeriya Tuyan’ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan da yer aldı.

AİLEYE GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİLER

Oktay ve Çavuşoğlu, aileye geçmiş olsun dileklerini sunarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamını iletti.Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni Zelanda'ya götürdü

DEVLET YARALILAR İÇİN BÜTÜN İMKANLARINI SUNUYOR

Oktay ve Çavuşoğlu, olaydan duydukları üzüntüyü bildirerek, devletin yaralı vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ettiğini ve her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.

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