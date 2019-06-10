Oktokopter tasarlayan Türk öğrenciler ABD'de yarışacak

Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu bünyesinde 3 sene önce kurulan Bursa Teknik Üniversitesi'nden (BTÜ) BENDİS takımı, bu yıl yeni bir drone tasarlayarak yurt dışındaki yarışmalara başvurdu.

ABD'nin Maryland eyaletinde 12-15 Haziran'da düzenlenecek Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması'na katılmaya hak kazanan üniversiteli gençler, Türk bayrağını ABD semalarında dalgalandıracak.

"PROJE ODAKLI ÇALIŞMAK GEREKİYOR"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde 50'nin üzerinde öğrenci topluluğu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi öğrencilerin sadece sınıflarda, derslerde aldıkları eğitimle değil, sosyal ve teknik uzmanlık alanlarında da kendi aralarında organize olarak proje odaklı çalışmaları isteniyor. Yurt dışında, gelişmiş ülkelerde öğrenciler bu şekilde hayata hazırlanıyor." dedi.

BTÜ Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu danışmanı Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Lekesiz ise geleceğin teknolojik araçlarını üretebilmek için farklı bölümlerden topluluk altında bir araya gelen öğrencilerine güvendiğini dile getirdi.

BTÜ Mekatronik Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi, BENDİS kurucularından takım kaptanı Havva Tuğçe Gürsel, ABD'deki yarışma için kişisel kullanıma yönelik standart drone yerine askeri amaçlı bir araç tasarladıklarını, eleme ve raporlama aşamalarını geçtiklerini belirtti.

ÖZELLİKLERİ

Yarım saat uçuş süresine uygun bir oktokopter geliştirdiklerini söyleyen Gürsel, özelliklerini, büyük objelerden kaçınma, görüntü işleyerek insan ve obje tanımlama, zemindeki nesneleri sınıflandırıp haberleştirerek yer istasyonuna gönderme olarak sıraladı.

Havva Tuğçe Gürsel, şunları kaydetti: "Geliştirdiğimiz drone, üzerinde taşıdığı insansız kara aracını (İKA) belirlenen koordinatlara otonom olarak indirebiliyor. Aynı şekilde insansız kara aracı da taşıdığı insani yardım malzemesini belirlenen başka bir koordinata otonom olarak ulaştırabiliyor. Yarışmada verilen bu görev senaryosunu tek bir uçuşta ve kalkıştan inişe kadar otonom olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu komplike sistem üzerinde bir seneye yakın süredir çalıştık ve şimdi son uçuş testlerimizi yaparak yarışma gününü bekliyoruz. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen laboratuvarlarımız ve çalışma atölyelerimiz bize teknik anlamda çok büyük imkan sağlıyor. Rektörlüğümüzün verdiği büyük bir destek var. Böyle bir yarışmaya katılmak yüksek maliyetler de gerektiriyor. Bu noktada firmalardan destek talebimiz oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BTSO ve destek olan sanayi kuruluşlarına teşekkür ediyoruz."





10 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Elektrik Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi, BENDİS pilotu Özge Özel de drone'un teknik özellikleri hakkında şu bilgileri paylaştı: "Araştırdığımız kadarıyla Türkiye'de şimdilik bu şekilde üretilen bir araç yok. Afet ve acil durumlarda yabancı markalı cihazlar kullanılıyor. Geliştirdiğimiz drone 8 kilogram ağırlığında ve 15 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Yarım saatlik uçuş süresine ve 10 kilometre menzile sahip. Birden fazla uçuş modu bulunan aracımız yarışmada otonom olarak uçacak. Benim görevim, herhangi bir olumsuz durumda aracı geri getirebilmek."





HEDEF DERECEYLE DÖNMEK

BENDİS takımının diğer üyeleri Elektrik Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıftan Sevde Nur Köseoğlu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ikinci sınıftan Atılay Can Peker, Mekatronik Mühendisliği dördüncü sınıftan Alper Genç ve birinci sınıf öğrencisi Muhammed Zeyn de ABD'den dereceyle dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.