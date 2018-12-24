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Okul bahçesi sahipsiz kedilere sıcak yuva oldu

Sahipsiz hayvanlara duyarsız kalmayan bir anaokulun öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları barınaklarla okullarının bahçesini sokaktaki kediler için sıcak yuvaya dönüştürdü.

AA | 24.12.2018 - 05:03..
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İzmir'de ana sınıfı öğretmeni Ceylan Özçalışkan, evinde beslediği "Duman" adlı kedisinin ölümünden sonra diğer kedileri yaşatmak için ne yapabilirim" düşüncesiyle harekete geçti.

Öğrencileriyle "dostlarımıza yuva ve mama" kampanyası hazırlayan Özçalışkan, proje için ailelerin ve okul idaresinin desteğini aldı.

Okul bahçesi sahipsiz kedilere sıcak yuva oldu VİDEO

ATIK MALZEMELER KULLANILDI

Özçalışkan ve 24 öğrencisi öncelikle karton, poşet, kumaş gibi atık malzemeleri topladı. El emeğiyle kedi evleri yapan minikler, dışını kedi resimleriyle süsledikleri evlerin içine de hayvanları sıcak tutması için minder yerleştirdi.
Öğrenciler, kedilere her gün düzenli olarak mama ve su veriyor. Mamaları harçlıklardan ayırdıkları parayla alan minik öğrenciler, karnını doyurup sıcak yuva verdikleri kedileri sevmeyi de ihmal etmiyor.

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