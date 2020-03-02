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Okul bahçesinde Eylül'ü ezen servis sürücüsüne 5 yıl hapis

Avcılar'da, 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olmaktan yargılanan servis şoförü Hüseyin Y., temyiz süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

DHA | 02.03.2020 - 11:37..
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 7 Kasım'da öğrencileri almak için okul bahçesine giren servis sürücüsü Hüseyin Y., manevra yaptığı sırada kantinden çıkan 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne sebep olmuştu.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Olay üzerine tutuklanan servis şoförü Hüseyin Y. hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı.

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi

"BEN DE BİR EVLADIMI YİTİRDİM"

Tutuklu servis şoförü Hüseyin Y., bugün ikinci kez hakim önüne çıkarıldı.

Servis şoförü, okuldaki kaza ile ilgili kendisine nerede duracağı veya okul bahçesinde nasıl hareket edeceğine dair hiç kimsenin uyarıda bulunmadığını belirtirken, "Ben de bir evladımı yitirdim." dedi.

Servis şoförü kaza nedeniyle son derece üzgün olduğunu, vicdan azabı çektiğini ekledi.

Okul bahçesinde Eylül'ü ezen servis sürücüsüne 5 yıl hapis

"SANIĞA EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Kızını kaybeden baba Mirzaoğlu, sanığın tahliye edilmesi halinde rahat uyuyamayacaklarını belirtirken, "Ben de biliyorum kızım geri gelmeyecek. Ancak, sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyorum." dedi.

Okul bahçesinde Eylül'ü ezen servis sürücüsüne 5 yıl hapis

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığa 5 yıl hapis cezası verirken, temyiz süreci göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi. Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan Cahit Mirzaoğlu, sanığa yasal olarak en ağır cezanın verildiğini söyledi.

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