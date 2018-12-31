Okul koridorunda kütüphane

Öğrencilere okuma sevgisini aşılamak ve mevcut kütüphaneyi, konferans salonuna çeviren okul yönetimi, gerçekleştirildiği 'Koridorda Kütüphane' projesi ile velilerden tam not aldı.

AMAÇ OKUMAYA TEŞVİK

2013-2014 yılında eğitim-öğretime başlayan Yunus Emre Anadolu Lisesi, yönetimi yaptığı bu güzel çalışmayla dikkatleri çekti.

Yapılan bu çalışma ile öğrencilerin, kitap okumaya daha fazla zaman ayırmaya başladığı ifade edilerek, uygulamanın veliler tarafından da beğenildiği aktarıldı.





KORİDORDA KÜTÜPHANE YAPTILAR

Yunus Emre Anadolu Lisesi okulun 2. katında bulunan mevcut kütüphane düzenleyen okul yönetimi, burayı konferans salonu yaptı. Okul yönetimi daha sonra koridorda bir kütüphane oluşturarak, öğrencilerin hizmetine sundu.





BEĞENİ TOPLADI

Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdulbaki Gümüş, öğretmenler ve Okul Aile Birliği tarafından planlanan ve eğitim öğretim sezonu öncesi yapımına başlanan Koridordaki Kütüphanenin içerisinde bulunan kitap, dergi ve zeka oyunları öğrenciler ve veliler tarafından tam not aldı.



