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Okul kütüphanesini koridora taşıdılar

Batman Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi amacıyla kütüphane koridora taşındı.

AA | 10.01.2019 - 09:52..
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Batman'da, Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin hazırladığı 'Koridor kütüphane' projesi kapsamında koridorlara raf, masa ve sandalye konuldu, ardından 10 bini aşkın kitap yerleştirildi.

DERS ARALARINDA KİTAP OKUYORLAR

Teneffüs zilinin ardından dersliklerden çıkan öğrenciler, kitaplar arasında yürüyerek dışarı çıkarken bazıları ders arasında kitap okuyor, bazıları da masalardaki zeka oyunlarını oynuyor.

Okul kütüphanesini koridora taşıdılar

TENEFFÜSLER VERİMLİ GEÇİYOR

Bu sayede öğrenciler, hem teneffüslerini daha verimli geçiriyor hem de kitap okuma alışkanlığı ediniyor.

Öğrencilerin yanı sıra okulun temizlik görevlileri de koridorları temizledikten sonra boş zamanlarında kitap okuyor.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrenci Zehra Demir, kitapların koridora taşınmasının farkındalık oluşturduğuna değinerek "Teneffüsler çok güzel geçiyor." dedi.

Okul kütüphanesini koridora taşıdılar

"OKUMA ALIŞKANLIĞI EDİNİYORUZ"

Muhammed Nuri Gültekin ise daha önce kütüphaneye çok sık gitmediğini dile getirerek, "Koridora taşınması sayesinde geçerken gözümüz kitaplara takılıyor. Bu da kitap okumayanları okumaya sevk ediyor. Bu sayede okuma alışkanlığı kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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