Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden, farklı bir uygulamaya imza attı.

Yeni uygulama ile öğrenciler, haftanın bir günü okul müdürleri tarafından kırmızı halıyla karşılanacak. Bu sabah da uygulamanın ilk günüydü. Sabah okula gelen öğrenciler ve velileri, gördükleri kırmızı halı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Okul müdürü öğrencilerini kırmızı halıda karşıladı VİDEO



UYGULAMANIN İLK GÜNÜ

Öğrencilerini tek tek karşılayan müdür Nurettin Kaden, şeker ve kolonya ikramında da bulundu.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Memnuniyetleri gözlerinden okunan veliler, bu uygulama sayesinde çocuklarının derslerinde daha başarılı olacaklarına inandıklarını söylediler. Öğrenciler ise birbirlerine 'günaydın' ve 'iyi dersler' dileklerinde bulunduktan sonra gülücükler saçarak sınıflarına girdiler.

"ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİ EDECEKTİR"

Uygulamayı hayata geçiren Okul Müdürü Nurettin Kaden, "Öğrencilerde bir heyecan oluşmasını ve kendilerini değerli hissetmelerini istedik. Uygulamamıza bugün başladık. Bunu haftanın bir günü çocuklara sürpriz şeklinde yapacağız. Bir öğrencinin gerçekten mutlu olması başarısına etki edecektir." dedi.