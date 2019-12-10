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Tekirdağ'da tacizci okul müdürü açığa alındı

Yaşı küçük yabancı kız çocuklarına, sosyal medyadan samimiyet sınırını aşan cinsel içerikli yorumlar yapan müdür hakkında soruşturma da açıldı.

İHA | 10.12.2019 - 17:02..
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı bir ilkokulda müdürlük yapan E.K.'nin, sosyal medya üzerinden, yaşı küçük kız çocuklarına cinsel içerikli yorumlar yazdığı tespit edildi. İlkokul müdürü, tespitin ardından açığa alındı.

VELİLER ŞİKAYET ETTİ

Sosyal medya hesabında çok sayıda yabancı uyruklu küçük yaşta kız takip ettiği ve birçoğunun fotoğraflarına cinsel içerikli yorumlar yaptığı görülen E.K.'nin yazışmalarıyla ilgili, okul velileri şikayette bulundu.

Tekirdağ'da tacizci okul müdürü açığa alındı

GÖREVDEN ALINDI

Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür E.K.'yi açığa alarak  hakkında idari soruşturma başlattı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı da evli ve 2 çocuk babası E.K. hakkında adli soruşturma başlattı.

Tekirdağ'da tacizci okul müdürü açığa alındı

YORUMLARI İNGİLİZCE OLARAK YAPTI

Müdür E.K.'nin, sosyal medya hesabında yapılan incelemede ise yabancı uyruklu kız çocuklarına İngilizce, 'Çok güzel canım', 'Çok tatlı meleğim', 'Muhteşem görünüyorsun canım', 'Seni çok seviyorum sevgilim', 'Çok güzel canım', 'Güzelliğini seviyorum canım' yorumlarında bulunduğu belinlendi.

Tekirdağ'da tacizci okul müdürü açığa alındı


''SEÇİCİ OLMAM LAZIMDI''

Açığa alınıp hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan E.K., yazdıklarında küfür olmadığını savunarak, "Seçici olmamız lazımdı. Orada öyle bir hatam var. Sırayla çıkana bir sürü yorum yazmışım. Orada benim takip ettiğim 3 bin 500 kişi. İçlerinde birkaç tane farkında olmadan yazdığım yorum olabilir. Yaptığım yanlıştı orada seçici olmam lazımdı. Hata yapmışım." dedi.

Tekirdağ'da tacizci okul müdürü açığa alındı

Tekirdağ'da tacizci okul müdürü açığa alındı

Tekirdağ'da tacizci okul müdürü açığa alındı


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