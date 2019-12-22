Okul müdürünü silahla yaralayan adam gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde, Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) ve öğretmen olan eşi Emine Öngör sokakta yürürken, Adnan Şahin'in (40) silahlı saldırısına uğradı.

OKUL MÜDÜRÜ AĞIR YARALANDI

Tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan Ümmet Öngör, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ümmet Öngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ümmet Öngör'ün öğretmen eşi Emine Öngör ise kaçarak bir berber salonuna sığınıp silahlı saldırıdan kurtuldu.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ DA YARALANDI

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise yoldan geçen Hasret Şener'in (51) sağ dizini sıyırarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırgan Adnan Şahin ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Adnan Şahin, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.