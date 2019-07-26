taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6873
Euro
6.3391
Altın
1416.67
Borsa
102044.99
Gram Altın
258.825

Okul önlerinde uyuşturucu satan 6 kişi tutuklandı

Osmaniye'de, okul önleri ile parklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 26.07.2019 - 08:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep ve Hatay'dan temin ettikleri uyuşturucuyu, Osmaniye merkez ve ilçelerindeki okul önleri ile parklarda satan çeteyi takibe aldı.

POLİS 4 AY BOYUNCA TAKİP ETTİ

Polisin de destek verdiği jandarma, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon başlattı. Kent merkezindeki 6 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda İ.S., Z.S., K.F., M.C., M.Ç., H.K. ve S.A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Okul önlerinde uyuşturucu satan 6 kişi tutuklandı

EV VE İŞ YERLERİNE BASKIN

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 gram eroin, 24 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 adet kullanılmış şırınga ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Okul önlerinde uyuşturucu satan 6 kişi tutuklandı

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye götürüldükleri sırada şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Bari içlerinden beni meşhur edin." diye seslendi. Hakim karşısına çıkartılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

102
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

114
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

198
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

120
Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

126
Twitter'da retweet tuşunun mucidi: Pişmanım

Twitter'da retweet tuşunun mucidi: Pişmanım

15
Game of Thrones'un 8. sezonunu beğenmeyenlere yanıt

Game of Thrones'un 8. sezonunu beğenmeyenlere yanıt

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir