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Okul önlerinde uyuşturucu uygulaması

Adana'da polis ekipleri tarafından, okul önlerinde hassas burunlu köpeklerle uyuşturucu uygulaması yapıldı.

İHA | 19.12.2018 - 09:42..
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Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki okul çevresindeki kafelerde ve kahvehanelerde denetim yaptı.

ÖĞRENCİLERİ UYARDILAR

Ayrıca ekipler, okulların önlerinde, şüpheli gördükleri kişilerin kimliklerini kontrol etti. Polisler, daha sonra öğrencilere, uyuşturucunun zararlarını anlatıp, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda uyararak, bilgilendirme broşürü verdi.

Okul önlerinde uyuşturucu uygulaması

Adana'da okul önlerinde uyuşturucu uygulaması ViDEO

SIKI ARAMA YAPILDI

Okul çevresindeki iş yerlerinin lavaboları, mutfakları ve çöp kutularını polisler uyuşturucuya karşı özel eğitimli hassas burunlu köpek eşliğinde didik didik aradı. Polis, öğrencilerin okula gelip gittiği servis araçlarını da narkotik köpekle aradı.

Okul önlerinde uyuşturucu uygulaması

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Öğrencilerin kötü alışkanlıklara, özellikle uyuşturucuya bulaşmaması için okul önü ve çevresindeki denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Okul önlerinde uyuşturucu uygulaması

Okul önlerinde uyuşturucu uygulaması

Okul önlerinde uyuşturucu uygulaması


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