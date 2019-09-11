Diyarbakır'ın Kayanıpar ilçesinde yaşayan ve okula gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki Muhammed Kayra ile 13 yaşındaki ablası Irmak Özbilek'e, servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Fren yerine gaza basan sürücü, iki çocuğu da aracının altına aldı.

Okul servisi beklerken ölümden döndüler ViDEO

İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Zeynep C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.