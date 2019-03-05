Okul servisiyle makas atan sürücüye para cezası

Olay Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde 28 Şubat Perşembe günü gerçekleşti. Okul servisi aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden art arda makas attı.
Şile Yolunda okul servisiyle makas atan sürücü ViDEO
KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
Sorumsuz sürücünün adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar yolda aracıyla ilerleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde okul servisiyle yolda seyreden sürücü art arda makas atarak trafiği tehlikeye attı.
SÜRÜCÜYE BİN 110 LİRA PARA CEZASI
Trafik teröristi Yasin Ç. Ümraniye'de yakalandı. Şahsa bin 110 lira para cezası kesilirken, sorgusunun ardından trafik magandası adliyeye sevk edildi.