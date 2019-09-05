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Okul servisleri trafikte

İstanbul'da okul servisleri trafiğe çıktı; çocuklarını servise kaydettiren veliler, İBB'nin internet sitesinden servis sorgulama yapabilecek.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 09:59..
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Okul servisleri trafikte

İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi.

Okul servislerinin yola çıkması ile sabahın erken saatlerinde trafik oluşmaya başladı.

2 Eylül'de okula başlayan 1. sınıflar yollara düştü, diğer sınıflar ise 9 Eylül Pazartesi günü okula başlayacak.

SERVİS SORGULAMA

Öte yandan öğrencilerini servislere yazdıran veliler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki servis sorguluma linkinden, servis şoförünün bilgilerine ulaşabilir, okul servis ücreti hesaplayabilir, kayıtlı servis aracını takip edebilir.

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Okul servisleri trafikte VİDEO

Okul servisleri trafikte

Okul servisleri trafikte

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