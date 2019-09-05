İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi.
Okul servislerinin yola çıkması ile sabahın erken saatlerinde trafik oluşmaya başladı.
2 Eylül'de okula başlayan 1. sınıflar yollara düştü, diğer sınıflar ise 9 Eylül Pazartesi günü okula başlayacak.
SERVİS SORGULAMA
Öte yandan öğrencilerini servislere yazdıran veliler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki servis sorguluma linkinden, servis şoförünün bilgilerine ulaşabilir, okul servis ücreti hesaplayabilir, kayıtlı servis aracını takip edebilir.
Okul servisleri trafikte VİDEO