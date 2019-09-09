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Okul servislerine sıkı denetim

İstanbul polisi ve jandarma ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde Megakent'i karadan ve havadan ablukaya aldı. Okul servisleri bir bir kontrol edildi.

İHA | 09.09.2019 - 08:48..
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Eğitim ve öğretim yılının ilk gününde alarma geçen emniyet güçleri, özellikle çocukları okullara taşıyan servislere yönelik sıkı bir çalışma gerçekleştirdi.

EKSİK EVRAKLI ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM

Yapılan çalışmaları İstanbul Jandarma Trafik ekipleri ile birlikte gerçekleştiren İstanbul polisi, servisleri durdurarak tek tek kontrol etti. Sürücülerin evraklarını ve araç donanımlarını kontrol eden ekipler, aynı zamanda çocukların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını da inceleyerek, eksikleri olan araçlara işlem yaptı.

Okul servislerine sıkı denetim

HAVADAN DESTEK

Uygulama yapan ekiplere, havadan helikopter de destek verdi. Uygulamalar sırasında sigortası olmayan bir sürücü bekletilerek, yeni bir servis aracı istendi.

Okul servislerine jandarma ve polisten denetim İZLE

Servis aracının gelmesi ile birlikte araçta bulunan çocuklar, diğer araca aktarılarak okula gönderildi.

Okul servislerine sıkı denetim

UYGULAMALARIN SAYISI ARTACAK

Araç sürücüleri, “Tedbirleri çok güzel buluyorum. Geçen sene de böyleydi. Çocuklarımıza da bize de güzel bir yıl diliyorum.” dedi. Uygulamaların, önümüzdeki günlerde artırılarak süreceği öğrenildi.

Okul servislerine sıkı denetim

Okul servislerine sıkı denetim

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