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Okul ve çevreleri çocuklar için huzurlu hale getirildi

Balıkesir'de çeşitli polis birimleri 345 personel ile okullar ve çevresini daha güvenli bir çevre haline getirmek için denetim düzenledi.

İHA | 19.12.2018 - 10:26..
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Balıkesir polisi Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Çocuk, Narkotik, Trafik ve diğer birimlere bağlı 345 personel ile okullar ve çevresinde uygulama yaptı.

216 OKUL VE ÇEVRESİ ARANDI

Polis ekipleri uygulama sırasında 216 okul çevresindeki park, bahçe, metruk bina, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimler yaptı.

Okul ve çevreleri çocuklar için huzurlu hale getirildi

10 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan denetimlerde 3 bin 112 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

OKUL SERVİSLERİDE KONTROL EDİLDİ

643 araç ile okul servisi kontrol edildi. 19 araç sürücüsüne idari işlem yapıldı. Ekipler ayrıca 379 umuma açık yeri, internet kafeyi, park ve bahçeleri denetledi ve 3 iş yeri hakkında da tutanak düzenledi.

Okul ve çevreleri çocuklar için huzurlu hale getirildi

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