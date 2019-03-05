Okula başlama yaşı gelecek yıl değişecek

7 yaşında ilk okula başlayan öğrenciler, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim yaşamını belirleyen 4+4+4 olarak nitelendirilen yasaya göre çocuklar önce zorunlu olarak 66 ayında birinci sınıfa başladı.

Ancak çocukların okula başlayabilmesi için gelişim yönünden okula hazır olduklarına dair velilerin yazılı imzası gerekiyordu.

OKULA BAŞLAMA ERTELENEBİLİYORDU

Yine aynı şekilde 60-66 ay arası çocukları okula başlatmak istemeyen aileler, ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilirdi.

5 YAŞ 9 AYINI DOLDURANLAR OKULA BAŞLAYACAK

AA editör masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim yaşıyla ilgili açıklamarda bulundu.

Okula başlama yaşıyla ilgili Selçuk, "Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı (5 yıl 9 ay) önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

ÇALIŞMALAR 13 MART'TA AÇIKLANACAK

Selçuk, okul profili adlı çalışmayı 13 Mart'ta açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.