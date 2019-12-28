Bursa'da, evin önünde ve okul girişinde servisten inmesi için engelli rampası olmaması yüzünden okula gidemeyen, ortaokul öğrencisi Abdullah Altun (12), 1 ay sonra okuluna kavuştu.

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ENGELLİ RAMPASI YAPILDI

Durumu öğrenen Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Alanı Teknolojisi Bölümü öğrencileri atölyede çalışmaya başlayarak, Abdullah okula gidebilsin diye hem evine, hem de okulun girişine demirden iki tane engelli rampası yaptı.

Engelli öğrenci, liselilerin yaptığı rampayı kullanarak servis aracından rahatça inip okula girebiliyor. Öğrenciler, bir ay sonra engelli arkadaşlarını alkışlarla karşıladı.

Okula gidemeyen engelli öğrenciye liseliler rampa yaptı

''EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM''

Uzun bir aradan sonra okuluna gittiği için çok mutlu olduğunu belirten Abdullah Altun, "Evimin ve okulunun önünde engelli rampası olmadığı için okula gidemiyordum. Bunu öğrenen yandaki okulda okuyan liseliler bana iki tane engelli rampası yapmışlar. Bu rampaları kullanarak servise rahatça binebiliyorum. 1 ay sonra okuluma gittim, çok mutluyum, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Büyüyünce resim öğretmeni olmak istiyorum." dedi.





''ARTIK RAHAT RAHAT OKULA GİDİP GELEBİLECEK''

Anne Şerife Altun ise, "Çocuğum kas hastası, belden aşağısı tutmuyor. Tekerlekli sandalyeyle okula gidip geliyordu. Engelli rampası olmadığı için tekerlekli sandalyeyle servise babası bindirip indiriyordu. Babası da rahatsızlanınca servise bindiremez oldu. Çocuğum 1 aydır okula gidemiyordu. Öğrenciler engelli rampası yapmışlar, artık rahat rahat okula gidip gelebilecek." şeklinde konuştu.





''KOLLARI SIVAYIP, ONUN İÇİN ENGELLİ RAMPASI YAPTIK''

Engelli öğrenciye rampa yapan liseliler ise, "Bizim okulun yanındaki ortaokulda okuyan engelli arkadaşımızın uzun zamandır okula gelemediğini öğrendik ve çok üzüldük. Biz de kolları sıvayıp onun için engelli rampası yaptık; hem evine hem de okulunun önüne yerleştirdik. Uzun zaman sonra Abdullah okula geldi." ifadelerini kullandı.







