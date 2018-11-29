Okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı

Pamukkale ilçesi Altıntop Mahallesi’ndeki evlerinde yaşayan 49 yaşındaki Serpil K. ile 13 yaşındaki kızı S.K., okula gitme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından bıçakladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇOCUK ŞUBEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kız ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.