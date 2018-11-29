taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1592
Euro
5.8849
Altın
1226.57
Borsa
95090.85
Gram Altın
203.214

Okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı

Denizli’de okula gitmek istemeyen 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini sırtından bıçakladı. Anne hastaneye kaldırılırken, kızı, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İHA | 29.11.2018 - 15:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Pamukkale ilçesi Altıntop Mahallesi’ndeki evlerinde yaşayan 49 yaşındaki Serpil K. ile 13 yaşındaki kızı S.K., okula gitme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından bıçakladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇOCUK ŞUBEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kız ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolar ve euro eriyor

Dolar ve euro eriyor

482
Trafik cezası kesilirken çığlık atan kadın konuştu

Trafik cezası kesilirken çığlık atan kadın konuştu

527
Meclis'te İYİ Parti ile HDP arasında 'Öcalan' tartışması

Meclis'te İYİ Parti ile HDP arasında 'Öcalan' tartışması

112
Asgari ücret pazarlığı için geri sayım

Asgari ücret pazarlığı için geri sayım

339
Deutsche Bank’ta kara para aklama araması

Deutsche Bank’ta kara para aklama araması

67
Polis baskını sonrası Deutsche Bank'ın hisseleri çakıldı

Polis baskını sonrası Deutsche Bank'ın hisseleri çakıldı

77
Terörist Murat Karayılan'dan itiraf gibi talimat

Terörist Murat Karayılan'dan itiraf gibi talimat

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir