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Okula yemek getiren öğrenciyle kantinci kavga etti

İzmir'deki Karataş Anadolu Lisesi'nin kantinini işleten M.Y, dışarından yemek getirdiği için 11. sınıf öğrencisi E.Ç ile tartıştı iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

DHA | 06.12.2018 - 19:13..
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Karataş Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi olan E.Ç., geçen hafta Perşembe günü, iddiaya göre, okul dışından yiyecek getirdiği gerekçesiyle kendisine müdahale eden kantin işletmecisi M.Y. ile tartıştı.

ÖĞRENCİNİN AİLESİ KANTİNCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Tartışma sırasında kantinci M.Y., öğrenciyi tartaklamak istedi. Hastaneden darp raporu alan ve omuz bölgesinde ekimoz olduğu tespit edilen E.Ç.'nin ailesi, polise giderek M.Y.'den şikayetçi oldu. Bu arada, E.Ç.'nin ailesinin okula gidip tartakladığı öne sürülen M.Y. ise liseden ayrılıp, bir daha dönmedi.

Okula yemek getiren öğrenciyle kantinci kavga etti

KANTİNCİ DE ÖĞRENCİNİN AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Y.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. M.Y. ifadesinde, öğrencinin aile üyelerinin 10 kişiyle okula gelip kendisini tartakladığını, korktuğu için saklandığını söyledi. Kendisi de öğrencinin yakınlarından şikayetçi olan M.Y. hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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